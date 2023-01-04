С июля ежедневно через порт Замын-Ууд в Китай будет въезжать более 700 большегрузных автомобилей

CentralAsia (MNG) - Когда в июле будет введен в эксплуатацию придорожный грузовой транспортный комплекс порта Замын-Ууд, ежедневно в него будет въезжать более 700 большегрузных автомобилей.

На средства гранта Китая реализуется проект расширения и модернизации порта Замын-Ууд в аймаке Дорноговь в соответствии с международными стандартами.

За строительством порта следит ГУП «Центр развития строительства», вчера была предоставлена ​​информация о ходе строительных работ.

На сегодняшний день завершены работы по наружному освещению, внутренней и внешней отделке пассажирского транспортного комплекса, инженерной сети, благоустройству дорог. Госкомиссия вчера также работала над приемкой объекта в эксплуатацию.

В рамках пассажирского транспортного комплекса пограничного порта завершаются строительные и инфраструктурные работы, дороги, пешеходные дорожки, зеленые насаждения и перекрестки на общей площади 19,72 га.

Также, в грузово-транспортном комплексе пограничного порта продолжается строительство зданий, инфраструктуры, автомобильных дорог, зеленых насаждений, перекрестков на площади 14,95 га.

Грузовой транспортный комплекс планируется ввести в постоянную эксплуатацию в июле 2023 года, и в сутки в него смогут заезжать более 700 большегрузных автомобилей, а его пропускная способность увеличится в пять раз по сравнению с нынешней.

По данным Центра развития строительства, ООО «Джунмей Инжиниринг Групп» выполняет строительно-монтажные работы по заказу Минфина и проектного блока «Руководство по развитию - Инфраструктура».

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