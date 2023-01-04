Консульства в Канаде и США подключены к сети гражданских регистрации Монголии

CentralAsia (MNG) - Посольство Монголии в Канаде, Посольство в США, Генеральное консульство в Сан-Франциско и Консульство в Чикаго подключены к сети государственной гражданской регистрации с целью предоставления доступных и быстрых услуг государственной регистрации гражданам Монголии и обеспечения цифровые подписи.

Таким образом, 21 тип запросов на регистрацию актов гражданского состояния будет разрешен и предоставлен непосредственно монгольским гражданам, проживающим в этих странах, таких как рождение, отцовство, брак, повторный брак, развод, смерть, несоответствие физических данных (отпечатков пальцев), удостоверение личности и регистрация заграничных паспортов, и что экономит средства и время граждан, сообщили в Главном управлении Государственной регистрационной службы.

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