Криптовалютный сектор Монголии, скорее всего, восстановится раньше других стран

CentralAsia (MNG) - Сегодняшний криптовалютный кризис сделает крипто сектор сильнее, чем он был когда-либо, считает эксперт.

Комментируя продолжающийся кризис криптовалют, вызванный падением FTX и геополитикой, Брэд Гарлингхаус заявил, что криптовалюты станут лучше и сильнее, чем когда-либо до.

Можно сказать, что прошлый, 2022 год, стал настоящим кошмаром для крипторынка. Потому что сектор столкнулся с таким трудным годом. В частности, на мировом крипторынке испарилось более двух триллионов долларов. Эта отрасль, которая долгое время находилась в упадке, сейчас находится в ледниковом периоде, а не в зиме.

Криптовалюта стала неотъемлемой частью мировой экономики. Именно поэтому перед экспертами отрасли стоит головная боль, как уменьшить их вред, развивать и больше использовать, что приводит к прогнозам на этот год.

Аналитики мирового рынка предсказывают, что кризис начнет бычий рынок, как только криптовалюта достигнет самой низкой точки.

В то время, когда лед в мировой криптоиндустрии постепенно растает, в криптоиндустрии нашей страны наступит лето. Эта отрасль, оборот которой на пике своего развития составлял 1-1,5 триллиона тугриков, сократилась примерно до 300 миллиардов тугриков. Возможно, преимуществом является то, что фондовый рынок в нашей стране относительно небольшой.

Если рост мировой криптоиндустрии будет ждать следующего года, вполне вероятно, что рост отрасли Монголии будет наблюдаться раньше, чем в других зарубежных странах, в соответствии с макроэкономическим ростом нашей страны. Это видно по стабильности ArdCoin, первой криптовалюты Монголии.

Хотя это все еще новый рынок для нас, мы не можем отрицать, что мы можем опережать другие страны и использоваться для потребления. В любом случае, еще предстоит увидеть, как все обернется.

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