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Анита Элберс из Гарвардской школы бизнеса ведет семинар «Развлекательные медиа» в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Семинар «Развлекательные медиа» будет организован для поддержки негорнодобывающего экспорта.

В конце этого месяца в Монголии пройдет семинар «Развлекательные медиа».

В семинаре примут участие известные эксперты со всего мира, включая профессора Аниту Элберс из Гарвардской школы бизнеса и Дункана Дж. Уордла, основателя iD8 и innov8 «Disney and Pixar» и программы «Внедрение инноваций в ДНК каждого». Например, профессор Анита Элберс из Гарвардской школы бизнеса сотрудничает с успешными лидерами мирового развлекательного бизнеса.

Анита Элберс
Анита Элберс

В ходе этого семинара участники изучат и обсудят возможности выхода монгольских развлекательных компаний на мировой рынок развлечений и медиа с оборотом 2,3 трлн долларов США.

Национальная торгово-промышленная палата Монголии (НИППМ) объявила, что вышеупомянутое мероприятие будет организовано в сотрудничестве с Бизнес-академией в рамках национальной программы «Культурная и креативная индустрия» с целью продвижения негорнодобывающего экспорта.

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