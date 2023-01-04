Что будет, если страны, которым Турция продает беспилотники, объявят ей войну? Ответ Сельчука Байрактара

Bayraktar TB2

CentralAsia (CA) - Председатель совета директоров Baykar Сельчук Байрактар сделал заявления о турецких вооруженных беспилотных летательных аппаратах (SİHA) в прямом эфире, пишет SonDakika.

На вопрос, что будет, если страна, которой Baykar продает БПЛА, объявит войну Турции, он дал следующий ответ: «Высокотехнологичные устройства имеют передовое программное обеспечение. Страны, которые делают это программное обеспечение, доминируют над этими устройствами».

Когда весь мир увидел БПЛА, разработанные Турцией, произошел сдвиг парадигмы в бою, сказал он.

В свою очередь Savunmasanayist цитирует Байрактара: «Конечно, вы находитесь в тесных отношениях со странами, куда вы продаете БПЛА, и у вас нет таких ожиданий. Вы также знаете, что это высокотехнологичные устройства, и вы оснащаете высокотехнологичные устройства программным обеспечением. Только те, кто разрабатывает эту технологию, доминируют над программным обеспечением. Но это означает, что у Турции уже есть стратегический союз со странами, которым она продает БПЛА».

Что касается мер, принятых против хакеров, Сельчук Байрактар сказал: «Конечно, у нас есть специальные меры в отношении информационной безопасности. Теперь вы знаете, что в эту эпоху взламываются и государства. Мы принимаем специальные меры против всего этого, и это тоже гонка».

Беспилотники «Байрактар» на сегодня символизируют турецкую военную мощь во всем мире.