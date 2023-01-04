Монгольская фондовая биржа распределит 50 процентов своих акций среди розничных инвесторов

CentralAsia (MNG) - «Монгольская фондовая биржа» начала торги на первичном рынке ценных бумаг в конце прошлого года с целью стать публичной компанией. В связи с этим граждане обращались в Департамент добросовестной конкуренции и защиты прав потребителей с жалобами на то, что «конкуренция была ограничена, права потребителей ущемлены, а льготы получили немногие участники».

Департамент добросовестной конкуренции и защиты прав потребителей направил в «Монгольскую фондовую биржу» письмо с указанием причин и разъяснений жалобы. Соответственно, компания объявила общественности, что начала принимать меры по свободной конкуренции, пересмотрев распределение и увеличив долю розничных инвесторов.

Государственная акционерная компания «Монгольская фондовая биржа» пояснила: «Когда 34 процента акций Монгольской фондовой биржи были предложены публике, она была изменена с 90 процентов для стратегических инвесторов и 10 процентов для розничных инвесторов до 70/30. 30 декабря 2022 года более 5800 розничных инвесторов подали заявки на покупку ценных бумаг на сумму 17,4 млрд тугриков на первичном рынке ценных бумаг. Кроме того, поскольку участие и интерес розничных инвесторов были высокими, распределение было снова изменено, и 50 процентов будут выделены розничным инвесторам».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения