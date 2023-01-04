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Сельчук Байрактар ответил на вопрос, что его, якобы готовят вместо Реджепа Тайипа Эрдогана
Сельчук Байрактар и Реджеп Тайип Эрдоган
Сельчук Байрактар и Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) -  Председатель совета директоров Baykar Сельчук Байрактар в прямом эфире ответил на вопрос, что его, якобы готовят вместо Реджепа Тайипа Эрдогана и есть ли у него планы заняться политикой в будущем, пишет SonDakika.

«То, что вы говорите, это только слухи и слухи. У меня нет такого плана, но у меня есть план бороться до конца на этом пути», - сказал он.

Сельчук Байрактар вместе со своим братом Халуком является одним из создателей турецких беспилотников Bayraktar TB2. Его называют одним из ведущих мировых производителей оружия. Он является зятем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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