В Китае переполнены крематории из-за высокой смертности от COVID-19, - Bloomberg

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CentralAsia (CA) - Резкое увеличение числа заболевших коронавирусом в Китае привело к переполненности крематориев по всей стране, пишет Bloomberg на основании опроса очевидцев, сотрудников похоронной сферы и экспертов.

Официально от коронавируса умерли около 12 человек, однако действительное количество умерших пациентов неизвестно, указывает агентство. Смертность в Китае может вырасти с 9 тыс. до 25 тыс. человек в день в течение января, когда вырастет число междугородних и международных поездок к Лунному Новому году, пришла к выводу британская исследовательская фирма Airfinity. Она специализируется на прогнозной медицинской аналитике.

Сотрудники похоронных бюро в Пекине и Шанхае рассказали Bloomberg, что крематории работают каждую ночь, а ближайшее свободное место для кремации умерших находится в середине января. Один из сотрудников шанхайского крематория заявил, что «вся система сейчас парализована», отметив, что с этим никто не может справиться.

Один из крематориев в Лунхуа (район Шэньчжэня) сообщил о поступлении за день более 500 тел, а каждой семье дали пять-десять минут на прощание с умершим родственником в тесной комнате, пишет агентство. Крематорий ввел в конце декабря систему онлайн-бронирования, позволяющую ожидать телефонного звонка. Один из сотрудников крематория указал: «Сейчас мы не можем назвать людям дату кремации. Просто сначала нужно встать в очередь».

Из-за длинных очередей возник теневой бизнес по продаже мест в очереди, его участники утверждают, что имеют связи с сотрудниками больниц и крематориев. По данным Bloomber, кремацию предлагают организовать в течение трех дней за 68 тыс. юаней ($9 867), в тот же день — за 88 тыс. юаней ($12 770), тогда как прежде эта услуга стоила несколько тысяч юаней.

В Китае в ноябре начались протесты из-за политики «нулевой терпимости» к COVID-19, предусматривавшей жесткие ограничения даже при небольшом подъеме заболеваемости. Ее в Пекине придерживались с 2020 года. После демонстраций Национальная комиссия здравоохранения согласилась смягчить ограничения.

Резкая отмена мер привела к новой вспышке заболевания: в декабре COVID-19 заразились почти 250 млн жителей КНР, сообщал Bloomberg. Власти эти сведения не подтвердили: по официальным данным, за сутки 22 декабря в стране обнаружили 3,7 тыс. новых случаев коронавируса, а всего число подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 393 тыс. Затем в стране перестали публиковать ежедневные данные о заболеваемости.