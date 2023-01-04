Минобороны РФ: Число погибших мобилизованных в Макеевке возросло до 89, среди них – подполковник

CentralAsia (CA) - При обстреле здания ПТУ в Макеевке, Россия в новогоднюю ночь системами HIMARS погибли 89 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Ранее было известно о 63 погибших. В качестве причины произошедшего в ведомстве назвали использование военными мобильных телефонов. В Минобороны пообещали привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в гибели российских солдат.

Среди погибших был заместитель командира полка подполковник Бачурин. Первый замначальника главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенант Сергей Севрюков заявил, что для спасения пострадавших были приняты «все доступные меры». В Минобороны РФ заявили, пусковая установка HIMARS, из которой украинские войска ударили по Макеевке, была уничтожена ответным огнем.

Как рассказал на брифинге Севрюков, два снаряда HIMARS перехватили системы ПВО, четыре снаряда с осколочно-фугасной боевой частью не удалось перехватить, они попали в здание ПТУ. В результате, по словам генерал-лейтенанта, обрушились перекрытия здания.

1 января замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в новогоднюю ночь вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке, в то время как мобилизованные сидели за праздничным столом. На следующий день информацию подтвердили в Минобороны России.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров говорил, что среди погибших в Макеевке были военнослужащие из его региона. 3 января на площади Славы в Самаре провели траурный митинг в память о погибших в Макеевке российских солдатах.