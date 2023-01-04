МВД России подготовило закон об исключении фиктивных браков для мигрантов

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CentralAsia (CA) - Министерство внутренних дел России разработало проект закона, который направлен на исключение для иностранцев возможности через фиктивные браки или установление отцовства получить миграционный статус в РФ, сообщила ТАСС представитель ведомства Ирина Волк.

«В настоящее время МВД России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ», — сказала Волк.

Она отметила, что сейчас закон находится на стадии межведомственного согласования. По ее словам, за 11 месяцев 2022 года МВД вынесло около 400 решений об аннулировании разрешений на проживание в РФ иностранцам, ранее заключившим брак с гражданином России.

Согласно действующему законодательству, иностранцы и лица без гражданства могут претендовать на упрощенный прием в гражданство России, если состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет или при наличии в семье общего ребенка.

В ноябре начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что с начала 2022 года выявлено 220 фактов фиктивной регистрации брака.