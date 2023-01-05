Монголии удалось избежать риска объявления дефолта, — министр экономики

Хурэлбаатар Чимэд

CentralAsia (MNG) - В сентября прошлого года резервы иностранной валюты резко сократились, и экономисты предупредили, что Монголии может грозить дефолт. В ноября 2022 года министр экономики Хурэлбаатар Чимэд сказал, что, когда я вступил в должность, валютные резервы составляли 2,5 миллиарда долларов США.

Вчера он объявил, что риск, связанный с валютой, прекратился, а валютный рынок Монголии стабилизировался.

«Рабочая группа Минэкономразвития в области увеличения валютных резервов Монголии представила свой отчет. Существовал риск падения валютных резервов ниже 2 млрд долларов к концу 2022 года. Поэтому была создана рабочая группа. По состоянию на 31 декабря 2022 года валютные резервы Монголии достигли 3 миллиардов 400 миллионов долларов. Таким образом, Монголия смогла избежать серьезных рисков, таких как присоединение к программе МВФ и объявление дефолта», — сказал министр экономики Хурэлбаатар Чимэд.

«Монголия решила продать весь свой уголь на бирже добычи и готовится продать его на бирже с 1 февраля. Парламент одобрил Закон о бирже. Правительство утвердило и ввело в действие временные правила торговли углем на бирже. Это характеризуется тем, что создает благоприятные возможности, такие как увеличение объема доходов Монголии, обеспечение их прозрачности, усиление конкуренции и повышение цен на уголь.

Рабочая группа, созданная правительством, будет представлять политику и деятельность, связанные с валютными резервами Монголии, каждые две недели. Риск, связанный с обменным курсом и резервами, прекратился, а валютный рынок Монголии стабилизировался».

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