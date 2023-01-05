Внесен проект постановления ВГХ «Об образовании города в долине реки Орхон»

CentralAsia (MNG) - Министр Монголии и руководитель Секретариата Кабинета Министров Амарбаясгалан Дашзэвгэ представил Председателю Великого Государственного Хурала Занданшатару Гомбожаву проект постановления Великого Государственного Хурала «Об образовании города в долине реки Орхон», сообщает портал парламента Монголии.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа подписал указ о восстановлении древней столицы Монгольской империи - города Хархорум.

Ранее сообщалось, что Монгольская сторона планирует изучить перспективы создания древней столицы в долине реки Орхон. Власти страны хотят использовать методы, которые не нанесут ущерб окружающей среде. Результаты исследования представят в виде спецпроекта, который рассмотрит парламент страны.

Кроме того, в документе долгосрочной политики развития Монголии «Видение-2050», утвержденный Постановлением № 52 от 2020 г., цель 8.2.3 этапа I цели 8.2 указано: «Будет выбрано место для новой столицы в Орхонской долине, разработана технико-экономическая база, разработан генеральный план развития, и начнутся строительные работы». Также в этап II 8.2.3 включено, что «начата работа по поэтапному перемещению органов государственного управления и некоторых учреждений социального обслуживания в новую столицу», а в этап III 8.2.2 «Новая столица будет преобразована в культурный и творческий город, зарегистрированный ЮНЕСКО» соответственно.

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