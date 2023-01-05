Город Улан-Батор профинансирует LRT проект за счет собственных угольных месторождений

CentralAsia (MNG) - Находящееся в собственности города угольное месторождение «Эрдэнэс Баянбогд» будет разведано на 6 миллиардов долларов, а вырученные средства пойдут на финансирование LRT и т.д в Улан-Баторе.

Согласно Постановлению Правительства Монголии от 31 мая 2022 года № 217, с участием государственного имущества создано ООО «Эрдэнэс Баянбогд», на которое возложена функция ведения деятельности по разведке и эксплуатации полезных ископаемых. При этом было принято решение, что 34 процента от общего количества акций ООО «Эрдэнэс Баянбогд» будут принадлежать государственному ООО «Эрдэнэс Монгол», а 66 процентов — ООО «Корпорация развития города Улан-Батора».

Заранее эксперты подсчитали, что запасы месторождения оцениваются в 3 миллиарда, а эксплуатационные запасы - в 1,1 миллиарда тонн.

Мэр Долгорсурэнгийн Сумъяабазар сообщил, что с вводом месторождения в хозяйственный оборот будут решены такие проблемы города, как смог и заторы.

26 декабря 2022 года, ООО «Эрдэнэс Баянбогд» объявило тендер на «выбор подрядчика на проведение геологоразведочных работ на участке с лицензией на разведку № XV-022117». В тендерной информации указано, что тендер на геологоразведочные работы стоимостью 6 млрд тугриков будет проводиться за счет собственных средств.

Правительство должно было гарантировать 510 миллионов долларов США из общего финансирования первой фазы проекта строительства легкорельсового транспорта из 926 миллионов долларов США, но оно столкнулось с противодействием со стороны депутатов парламента. Поэтому столица решила пустить в оборот собственные угольные месторождения и за счет вырученных средств профинансировать проект.

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