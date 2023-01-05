Китай запретил УАЗ-69 для перевозки пассажиров из Монголии

// Жэньминь жибао

CentralAsia (MNG) - Порт Замын-Ууд—Эрээн на границе Монголии и Китая будет открыт для пассажирских перевозок с 8 января 2023 года.

Кроме того, китайская сторона установила некоторые требования к пропуску пассажиров и транспортных средств через порт Замын-Ууд—Эрээн.

При этом будет введено 300 пассажиров в сутки на 20 транспортных средствах с числом сидячих мест менее восьми. Но китайская сторона заявила, что автомобили УАЗ 469 принимать не будут.

Потому что автомобиль УАЗ 469 не соответствует стандартам страны по внешнему виду и безопасности и не будет использоваться в качестве трансграничного транспортного средства, согласно китайскому объяснению.

Пассажир заполняет китайское таможенное заявление на английском и китайском языках на своем смартфоне или заранее заполняет бумажную форму на монгольском языке. Требуется отрицательный 48-часовой ПЦР-тест. Если у вас положительный результат теста или у вас есть симптомы лихорадки, вам не разрешат пересечь границу.

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