Легендарный ойрат-монгол – султан Египта

CentralAsia (MNG) - из книги «Египет и Ближный Восток во владении монгольских этносов XIII-XIV вв.»

Вряд ли многие из нас знают о легендарном ойрате, который был во главе султаната Египета в конце XIII века. Его звали Хэтбух. Дело в том, что после распада Великой Монгольской империи в 1260-ых годах на территории Малой Азии: нынешнего Ирака, Ирана, Афганистана и большoй части Турции появилось монгольское Ильханское государство во главе Хулагу – внука Чингис хана . Оно представляло собой грозную силу на Ближнем востоке в отношении исламского мира того времени. Установив, правда частичный контроль над Сирией, Ливаном, Палестиной, Ильханское государство непосредственно угрожало Египту –последнему оплоту ислама. Исламский мир дрожал от него. Такое напряжённое положение продолжалось более 50 лет на границе между мамлюкским Египетом и Ильханским государством.

В ходе одного из очередных рейдов, в соседнюю Сирию, небольшой монгольской группировки Ильханской армии, в которой служил Хэтбух, последний попал в плену у мамлюков. После тюремного заключния он стал по неволе служить в мамлюкской армии. Продвигаясь по карьерной лестнице,он скоре стал служить у самого султана Египетских Мамлюков Калауна. После смерти отца Калауна, завоевав доверие молодого принца Насера Калауна, Хэтбух фактически стал вторым человеком по рангу после султана в Египетском государстве.

В последующем он сделал головокружительную карьеру и в конце концов завоевал трон самого султана в 1394 году. Правда, он был султаном не долго - около двух лет.

Зато он много сделал для своих монголов эмигрантов-ойратов, которые приезжали из соседней Персии в Египет из-за притеснений по религиозным причинам Газан хана- нового правителя Ильханского государства, прибравшего к рукам власть после смерти Хулагу.

Султан Хэтбух принял со всей почестью и в качестве своих приближенных многих своих собратьев и соотечественников.

По некоторым данным, к тому времени в Египет прибыло более 10 тысяч конников со своими семьями, с домашним скотом. Их возглавлял влиятельный в высших кругах Ильханской империи ноён-Турхай, который приходился зятем Хулагу- хану. Для Хэтбуха как раз нужны были его соплеменники- собратья для укрепления военно-политических позиций в султанате, для того, чтобы он мог дольше оставаться у власти.

Вновь прибывшие ойраты в основном были атеистами или буддистами, неостиоранцами. Им были просто не знакомы мусульманские обычаи и нравы. Поэтому у мусульман вызывали чувства неприязни и непонимания некоторые поступки ойратов, их неадвекантное отношение к этике и традициям ислама в первое время их прибывания.

Поэтому соперники, недругие Хэтбуха, чиновники Султанского двора переселяли, многих вновь прибывших ойратов в пригрничные, прибрежные районы Сирии и Ливана на те подступы, куда обычно совершались нападения со стороны крестоносцев–франков, создавая, тем самым буферную зону за счет ойратов-монголов.

Из числа прибывших ойратов около 300 элитов-конников получили доступ в Каир, где им разрешилось проживать в квартале Баб-эл Луок Хуссейнского района, в самом центре нынешней столицы Египта.

После прибытия ойратов в Каире произшло невероятное событие. Из-за красоты и обаяния монголок султанские придворные, включая самого султана кинулись за дочерями и принцессами ойратских князей. Так появилось множество смешанных супружских пар в султанском дворе и среди военных. При этом, отбрасывались всякие запреты и ограничения по соблюдению нравственных и религиознных правил и ритиулов.

В ходе этого весьма странного для мусульманского мира явления многие ойратки вышли замуж за влиятельных эмиров, включая представителей правящих кругов страны, в том числе таких султанов мамлюкского Египта как Бибарса, Калауна, Насера.

Дочери ойрат-монгольских знатных ноёнов Нукая и Керея были выданы за султана Бибарса.

При правлении Египетского султана Хэтбуха, а также с прибытием мнгочисленных ойратов в Египет в те годы случились засух и неурожай. Начались голод и болезнь. Случилась беда. Среди широких масс и населения росло недовольство .

Воспользавшись этими, соперники и недруги ойратского султана во главе с вице-султаном Лачином, давно замыслявшим, захват власти и ожидающим удобное для этого время, совершили переворот , свергли Хэтбуха и заняли его трон.

Помирившись с положением дел, Хэтбух ушел из Каира в Сирию в 1296 году. стал жить там. Позже он был губернатором провинции Сархада и Хамаах до самой смерти.

После прихода Лачина начались притеснения чиновников ойратского происхождения, для того, чтобы убывать и нейтрализировать влияние и участие ойратов монголов в дворцовых и военных делах. Даже высокопоставленных чиновников – ойрат, таких как............ , снимали с должностей и выслали из Каира.

Ойратам был присущ непоколебимый и железный характер. Они не сдавали без боя и сопротивления своей позиции. Исторические хроники и источники того времени свидетельствуют,что они не раз поднимали мятеж и бунт. В последуюущем они организовывали тайные заговоры для того, чтобы восстановить утраченные ими власть и привилегию, вернуть в конечном счете, Хэтбуха на прежное место- трон султана.

Ойратам в этом иногда сопутствовали удачи, но в большинстве случаев они потрепели фиаско. Например, в середине 1299 года, пользуюсь отсутствием султана в столице Каире, влиятельные эмиры Улус, Турхай и Кехтей в очередный раз подняли вооруженный мятеж, чтобы свергнуть и захватить власть. В первое время все шло как было запланированно и победа была близка, но к несчастью, не суждено было успешно завершить борьбу. Многие участники заговора были захвачены и казнены.

Эмир Улус на этот раз остался живым и невредимым. Ушел он в подполье. После некоторого затишья, он вновь со своими соратниками подняли дворцовый путч. Но удача на этот раз не сопутствовала. Путч был подавлен и эмир Улус погиб.

Не только мужья, несгибаемые храбрые богатыри, но и дамы- хатуны ойратского происхождения не отставали от них в священной борьбе за возвращение ойратского султана на Ближнем востоке. Имеются подлинные исторические источники, где подтверждается, что, дамы и княгини ойратские были активными участниками неоднократных попыток дворцого переворота.

Через два года Лачина постигла такая же как и Хэтбуха участь. В результате прихода вновь к власти султана Насера Мухаммед, Лачин был свергнут и казнен как предатель- зачинщик государственного переворота.

Историки писали, что немалую лепту в деле свержения власти Лачина внесли, и некоторые ойрат-монголы. И поэтому ойраты ожидали от султана Насера многое : начиная от прекращения притеснений и кончая улучшением их положения в обществе. К нечастью , соратники Насера предпочитали забыть после некоторого времени заслуги ойратов.

Еще одним влиятельным ойратом был Салар, который не только не был напарником Хэтбуха, но был его ярым политическим соперником. Он был в одной команде с Лачином, оказывал всяческое содействие ему для того, чтобы свергнуть с трона соотечественника –Хэтбуха.

При правлении Лачина был Салар вице-султаном в Египте. До сих пор в центре Каира находится его величественная мечеть и мавзолей в хорошем состоянии как историческая достпримечательность 800 летней давности и привлекают своими красивым дезайном и зодчеством туристов из многих стран мира. Самым интересным является тот факт, как свидельствуют источники, что мать и братья Салара в 1305 году приезжали в Сирию из далекой Монголии, чтобы навестить и присоединиться к нему.

Хэтбух был неординарным государственным деятелем того времени по всем параметрам. За короткое время нахождения у власти он успел много сделать для простых людей и мусульман.

С его именем не разрывно связан крупнейший комплекс сооружения того времени, включающий в себе школу, коммуналку, больницу, мечеть на улице, которая до сих пор, по прошествии 800 лет носит монгольское название Баян Газар, расположенный, рядом с крупнейшим базаром Ближнего Востока, Хан Халил в самом центре Каира.

Правда, Хетбуху не было дано завершить данный комплекс. При султане Насере в начале 1300-ых годов комплекс был достроен. И ныне настоящее сооружение известно как Мавзолей и мадраса Султана Насера Мухаммеда. На Востоке все восхищаются стилем и зодческим мастерством и архитектурным изяществом этого дворца, иницитором созидания которого был Хэтбух. Данный комплекс по праву получил признание ЮНЕСКО и считается вторым т.е. Египетским Таж Махалом.

Не случайно, многие туристы мира спешат после посещения Гиза Пирамида-седьмого чудеса света, полюбоваться этим величественным сооружением..

Если вам подвернётся случай побывать в Египете, вам необходимо посетить это известное всем сооружение, которое находится в самом центре Каира. Поневоле возникают чувства восхишения и гордости от посещения величественного создания, фундамент которого был заложен великим сыном Ойратов.

Автор: Баасансурэн Баясгалан. Чрезвычайный и полномочный посол Монголии. Служивший в Монгольском посольстве в Каире Египета, Временным Поверенным в делах в 2005-2009-х годах

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