Гражданин США уже 10 лет развивает хоккейный спорт в аймаке Хэнтий

CentralAsia (MNG) - Лейс, гражданин США, живет в аймаке Хэнтий и основал хоккейную команду «Бүргэдийн жигүүр» - («Крылья орла»), которая отмечает свое 10-летие.

Он развивал зимние виды спорта в городе Чингис и обратился к детям и молодежи, построив каток в парке Баянмөнх. В этом году планируется, что он будет работать с ноября по февраль. Каток полностью отремонтирован в соответствии со стандартами. Он за свой счет изготовил 100 пар хоккейной обуви и построил каток, на поле которого могут одновременно играть 75 детей.

Лейс — гражданин США, проживающий в аймааке Хэнтий с 2009 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения