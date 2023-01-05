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В Казахстане инфляция в 2022 году превысила 20%, в Кыргызстане по прогнозу 15,5%

CentralAsia (KZ) -  Инфляция в Казахстане в декабре 2022 года в годовом исчислении превысила 20 процентов, передает Бюро национальной статистики.

"Инфляция в декабре 2022 года в годовом исчислении составила 20,3 процента. Цены на продовольственные товары повысились на 25,3 процента, непродовольственные товары - на 19,4 процента, платные услуги – на 14,1 процента", - рассказали в Бюро.

Отмечается, что среди продуктов питания цены заметно выросли на овощи. В декабре огурцы подорожали на 35,6 процента, помидоры – на 14,6 процента.

"По сравнению с декабрем 2021 года сахар-рафинад подорожал на 92,7 процента, мыло хозяйственное – на 87,6 процента, канцтовары – на 70,3 процента. Напротив, в годовом выражении подешевели газ сжиженный (в баллонах) – на 23 процента, капуста белокочанная – на 15,2 процента", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кыргызстане по итогам 2022 года инфляция на конец периода (декабрь к декабрю прошлого года) составит около 15,5%, а среднегодовая – около 14%. Такой прогноз приводится в отчете о денежно-кредитной политике Национального банка за III квартал 2022 года.

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