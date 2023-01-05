Монголия примет в марте четвертый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года

CentralAsia (MNG) - Во время прошлогоднего полугодового конгресса Международной федерации хоккея с шайбой ((IIHF) объявила, что в 2023 году в Монголии пройдет IV дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой.

Это впервые в своей истории Монголия принимает чемпионат мира по хоккею с шайбой. Турнир пройдет в крытом катке стадиона Steppe Arena с 23 по 26 марта. По данным Государственного комитета по физическому воспитанию и спорту, в Дивизион IV входят четыре команды, в том числе Монголия, Индонезия, Кувейт и Филиппины.

«Мы надеемся, что проведение в Монголии чемпионата мира по хоккею с шайбой IV дивизиона окажет положительное влияние на развитие и процветание хоккея Монголии, а также положительно повлияет на правительство», — сказал главный тренер сборной Монголии по хоккею Мэргэн Арслан.

Сборная Монголии по хоккею с шайбой присоединилась к Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) 15 мая 1999 года и участвовала в нескольких турнирах чемпионата мира с конца 2000-х до начала 2010-х годов, но их успех ограничился только одной победой в 26 играх. . С 2013 года они участвуют в Кубке вызова Азии, региональном турнире для хоккейных стран Азии более низкого уровня. Таким образом, мужская сборная Монголии по хоккею возвращается на чемпионат мира по хоккею с этим турниром.

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