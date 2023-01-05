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Монгольский фильм «Трио» получил приз зрительских симпатий на 38-м Варшавском кинофестивале

CentralAsia (MNG) -  Монгольский художественный драматический фильм «Трио» режиссера Баттөмөр Дорж конкурировал с 5000 фильмов из 100 стран и получил приз зрительских симпатий на 38-м Варшавском кинофестивале. Получение награды от международной элитной группы кинособытий спустя 46 лет стало важной вехой для монгольской киноиндустрии.

Премьера «Трио: не оставляй никого позади» состоится в монгольских кинотеатрах 24 февраля 2023 года.

Список наград, полученных «Трио»:

  • Международный тайский кинофестиваль (Таиланд) – приз за лучший полнометражный фильм
  • Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс (США) – лучший оператор
  • Международный кинофестиваль в Улан-Баторе (Монголия) – лучший продюсер
  • Монреальский международный кинофестиваль (Канада) – лучший режиссер
  • Варшавский кинофестиваль (Польша) – Приз зрительских симпатий
  • Таллиннский кинофестиваль «Темные ночи» (Эстония) – Best of Fest
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