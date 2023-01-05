Цены на аренду жилья в Ташкенте начали снижаться, потому что поток приезжих значительно спал, - риэлтор

CentralAsia (UZ) -

Что происходит с ценами на аренду жилья в Ташкенте? - об этом в статье на UzNews.uz.

Основная масса сегодняшних переселенцев – граждане России, которые прилетели в Узбекистан после начала мобилизации. Стоимость аренды повысилась в несколько раз, - рассказывает риэлтор Сухроб Насыров.

«Однокомнатные квартиры спрашивают, но их уже или нет, или просят за «убитую однушку» в среднем $600-700. И находиться она будет не в центре Ташкента, а где-нибудь на Чиланзаре», – рассказывает риелтор.

Есть случаи, когда россияне уже не могут снять хорошую двухкомнатную квартиру за $1000, и они вынужденно арендуют ее на две семьи. Также есть молодые ребята, которые снимают двух- или трехкомнатную квартиру, оплачивая аренду в складчину.

Помимо этого, в Узбекистане среди иностранцев работают еще турки, китайцы и индусы.

Если они могут позволить себе дорогое жилье, то местная молодежь из регионов – нет. Китайцы до повышения цен жили по трое-четверо и снимали квартиру максимум за $1000. Сейчас трудности с арендой переживают даже они. Но основная масса приезжих все-таки из России.

К примеру, год назад на Ц-1 можно было снять двухкомнатную квартиру за $800, сейчас же цена поднялась примерно до $1600. Районы Ц-4 и Ц-5 всегда пользовались большим спросом, и привычная цена $600-800 увеличилась до $1300-1500.

«В цэшках (центральные районы — прим.ред) найти теперь квартиру почти нереально, хотя до февраля они спокойно сдавались за $600. Сейчас можно арендовать неплохое свободное жилье, но придется внести предоплату за три месяца, а это уже для большинства накладно», – рассказывает Сухроб.

«Вначале прилетели самые богатые, которые покупали билеты в Ташкент за $2000-3000. Они могли себе позволить снять квартиру за $2000. На второй неделе бюджет россиян сократился до $1500», – объясняет риелтор.

Сейчас приезжает много людей из России, которые успели пожить и в Казахстане, и в Таджикистане. Теперь они перебрались в Узбекистан. Их главная задача – поскорее заселиться.

«Даже в Сергели выросли цены и туда заселяются россияне. Да что Сергели! В Самарканде остановились те, у кого бюджет $700-800 и Ташкент для них дороговат. В Самарканде уже полно приезжих из РФ. Их сразу видно – если русский идет с рюкзаком, значит, это не местный русский», – говорит риелтор.

По словам риелтора, цены уже начали снижаться, потому что поток приезжих значительно спал. Узбекистанцы сейчас хотят сдавать квартиры долгосрочным клиентам – от полугода и выше, при этом многие русские ищут жилье на месяц-два, чтобы после Ташкента лететь дальше: в Таиланд, Индонезию или Турцию.

Пик цен, который пришелся на сентябрь, стал спадать в ноябре. Если в начале осени аренда комфортной квартиры в центре доходила до $2000, сейчас такую можно снять за $1500. Наплыв россиян потихоньку снижается, как и цены на жилье. Турки и китайцы возвращаются к привычной им жизни, но прежних цен ожидать уже не стоит, - заключает он.