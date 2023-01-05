Генпрокурор Казахстана: подготовка к январским беспорядкам 2022 года велась весь предыдущий год

CentralAsia (KZ) - Подготовка к массовым беспорядкам в Казахстане, которые произошли в январе 2022 года, велась весь 2021 год, среди исполнителей были преступные группы и отдельные силовики, заявил генеральный прокурор республики Берик Асылов.

«Мы можем утверждать, что в условиях управляемого хаоса операция по смещению высшего руководства страны была тщательно спланирована. По сути была попытка госпереворота. Как вы знаете, уголовное дело в отношении экс-руководителей КНБ расследовалось под грифом «совершенно секретно». Засекретили материалы, так как они содержат государственную тайну. В деле есть сведения, касающиеся внешнеполитической, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. Их разглашение может нанести ущерб интересам национальной безопасности. Уголовное дело сейчас на рассмотрении в суде. Иную информацию раскрыть не могу. Конкретные детали заговора озвучить не вправе. Могу лишь сказать, что весь 2021 год скрытно шла подготовка исполнителей для применения радикальных мер», - заявил Асылов, выступая перед депутатами нижней палаты парламента.

По его информации, в числе исполнителей были организованные преступные группы, которые набирали людей, вооружались, закупали рации и транспорт. Также следствием установлено, добавил Асылов, что отдельные силовики курировали эту подрывную работу.

«По версии следствия, в Алматы особая роль отводилась Джумагельдиеву («Дикий Арман»). Нами установлено, что он действовал при координации куратора из КНБ. Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать так называемый народный совет для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата города Алматы, а также активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу «Казахстан» в Алматы», - рассказал генеральный прокурор.

Однако, добавил он, возглавить массовые протесты им не удалось, а получив информацию о задержании бывшего председателя КНБ Карима Масимова, «с целью создания благонадежного алиби боевикам поручено совершать нападения на горожан якобы для борьбы с мародерством». Именно поэтому, считает следствие, они похитили 24 человека в паркингах гостиниц Ritz Carlton и «Казахстан», затем вывезли их на окраину города и оставили на ночь в контейнере под вооруженную охрану сотрудников КНБ.

«Затем их перевезли в аэропорт, где один человек – Отепбаев – скончался от пыток. Следствие по данным фактам нами окончено. Сейчас идет ознакомление», - добавил Асылов.

Также, по его данным, в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей покинул свои здания. По данным следствия, 5 января поступило письменное указание заместителя председателя КНБ Садыкулова о готовности личного состава к оставлению здания, а по указанию Масимова оставили здания ДКНБ в Алматы и Кызылординской области. Также по команде руководства были оставлены здания департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей.

«Скажу прямо – эти руководители проявили слабость. Это отчасти деморализовало личный состав. В результате не приняты своевременные меры по пресечению беспорядков. В конечном итоге Алматы и Талдыкорган на двое суток полностью оказались во власти вооруженных бандитов. В их руки попал целый арсенал – почти три тысячи единиц автоматов, пистолетов, снайперские винтовки и десятки тысяч боеприпасов. То есть по вине этих руководителей самое опасное нарезное оружие оказалось у погромщиков. До настоящего времени неизвестно местонахождение почти двух тысяч единиц оружия», - сказал Асылов.

Он сообщил, что по фактам превышения власти спецпрокурорами следствие завершено, уголовные дела в отношении экс-руководителей трех региональных департаментов КНБ, департамента полиции Алматинской области и других лиц направлены в суды, уже идут судебные разбирательства.

Что касается экс-начальника департамента полиции Жамбылской области, в отношении него уголовное дело прекращено в связи со смертью. Ранее сообщалось, что он застрелился.

Напомним, экс-председатель КНБ Карим Масимов и его бывший заместитель Ануар Садыкулов преданы суду за госизмену, действия, направленные на насильственный захват власти и превышение должностных полномочий. Экс-заместитель КНБ Даулет Ергожин обвиняется в совершении действий, направленных на насильственный захват власти и превышении должностных полномочий. Еще одному бывшему заместителю Осипову, а также другим руководителям подразделений КНБ вменяется превышение полномочий.

2 января 2022 года, в Казахстане начались акции протеста против повышения цен на автомобильный газ. За несколько дней протестующие перешли от экономических требований к политическим, включавшим отставку правительства. В стране вспыхнули беспорядки, для ликвидации которых привлекли миротворцев ОДКБ. Причиной протестов президент республики Касым-Жомарт Токаев называл попытку «врагов Казахстана» захватить власть через «детально разработанную операцию».

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