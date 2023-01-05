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Беспилотник КНДР проник в бесполетную зону вокруг администрации президента Южной Кореи, - Yonhap
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Один из беспилотников КНДР ненадолго вошел в бесполетную зону радиусом 3,7 км вокруг офиса президента Южной Кореи Юн Сок Еля в Сеуле, сообщает «Ренхап» со ссылкой на военного чиновника.

«Он недолго летел над северным краем зоны (Р-37), но не приблизился к ключевым объектам безопасности», - заявил чиновник.

Отмечается, что министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп сообщил президенту о проникновении беспилотника в часть зоны во время брифинга о мерах по борьбе с дронами.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи отверг сообщения СМИ, о том, что беспилотник проник в зону Р-37.

Представитель комитета Ли Сон Чжун заявил, что сообщения СМИ «не соответствуют действительности».

Как сообщалось, в прошлом месяце КНДР отправила пять беспилотников, которые пересекли демаркационную линию и пролетели над южнокорейской территорией. Одному из них удалось достичь северных районов Сеула. Этот беспилотник вернулся в КНДР, а остальные пропали с южнокорейских радаров.

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