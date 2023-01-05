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Токаев в мечети почтил память жертв январских протестов в Казахстане. Видео

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет-Султан в Астане, где почтил память погибших в трагических январских событиях 2022 года. Об этом сообщает Акорда.

2 января 2022 года в Казахстане начались акции протеста против повышения цен на автомобильный газ. За несколько дней протестующие перешли от экономических требований к политическим, включавшим отставку правительства. В стране вспыхнули беспорядки, для ликвидации которых привлекли миротворцев ОДКБ. Причиной протестов Касым-Жомарт Токаев называл попытку «врагов Казахстана» захватить власть через «детально разработанную операцию».

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