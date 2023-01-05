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Монгольский грузовый авиалайнер, застрявший в Китае из-за Covid, «освобожден»

CentralAsia (MNG) -  Mongolian Airways возобновят грузовые перевозки с 737-300F.

Вспышка Covid в Китае задержала доставку самолетов.

Mongolian Airways, наконец, смогут восстановить свои грузовые перевозки после получения еще одного самолета 737-300BDSF. Самолет 25174 выпуска 1991 года (бывшая China Postal Airlines), который Монголия приобрела в 2019 году вместе со его родственным кораблем (25173), застрял в Китае из-за политики и ограничений страны в отношении отсутствия Covid.

Mongolian Airways Cargo — грузовой перевозчик, базирующийся в международном аэропорту Чингисхан. Перевозчик выполняет регулярные рейсы в крупные хабы в Восточной Азии и Европе, используя самолеты Boeing 737-300F. Mongolian Airways Cargo — первая монгольская авиакомпания, осуществляющая грузовые перевозки с оборудованием Boeing 737. 04 июля 2019 года новый перевозчик получил сертификат эксплуатанта от гражданской авиации Монголии.

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