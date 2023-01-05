Премьер Украины оценил ущерб стране в $700 млрд

Денис Шмыгаль

CentralAsia (CA) - Ущерб Украины от боевых действий составляет $700 млрд, эта сумма выросла вдвое из-за атак на инфраструктуру страны, заявил на заседании кабинета министров премьер Денис Шмыгаль. Его слова опубликовала на сайте пресс-служба правительства.

В ближайшее время планируется начать восстановление Украины за счет конфискованных у российских банков средств, для этого на специальном счете находятся 17 млрд грн (около $462,5 млн). Приоритетной целью станет восстановление разрушенного жилья, продолжил Шмыгаль. На строительство и ремонт общественных зданий, объектов критической инфраструктуры, обеспечение жильем временно перемещенных лиц (ВПО) в бюджет на год заложены 35,5 млрд грн (около $952,3 млн).

«Внутри страны приоритетом является создание максимально благоприятных условий для инвестирования. В частности, упрощение подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства. А также минимизация требований к инвестиционным проектам», — подчеркнул украинский премьер-министр.

Он назвал восстановление страны одним из десяти приоритетов на 2023 год. Остальными стали снабжение ВСУ, интеграция Украины в Евросоюз и НАТО, программа поддержки ветеранов боевых действий, диверсификация энергетики, безопасность обучающихся, продолжение реформы децентрализации, реформа фондового рынка и пенсионного обеспечения.