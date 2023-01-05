В ВОЗ раскритиковали статистику Китая по коронавирусу, назвав ее неполной

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CentralAsia (CA) - Данные по коронавирусу от китайских властей не дают точной картины ситуации в стране и занижают количество госпитализаций и смертей от последствий COVID-19. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майк Райан.

Ранее ведущие ученые Китая представили технической консультативной группе ВОЗ данные, свидетельствующие о том, что в стране с населением 1,4 млрд человек не было обнаружено ни одного нового варианта коронавируса. В ВОЗ серьезно раскритиковали недавние действия Китая по борьбе с пандемией, сообщает Reuters.

«Мы считаем, что текущие цифры, публикуемые из Китая, недооценивают истинное воздействие болезни с точки зрения госпитализации, с точки зрения госпитализации в отделения интенсивной терапии, особенно с точки зрения смертности»,— заявил на брифинге в Женеве директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. Он сообщил, что ВОЗ считает статистику по смертности, предоставляемую Пекином, «слишком ограниченной». «У нас все еще нет полных данных»,— подчеркнул Райан.

Ранее в Китае прошли протесты против антикоронавирусных ограничений. В результате Пекин ослабил часть мер и изменил подходы в публикации статистики — ее будут публиковать раз в месяц. При этом Китай решил с 8 января начать постепенное открытие страны — гражданам позволят более свободно путешествовать в другие страны. США на этом фоне объявили, что будут требовать от всех путешественников из КНР отрицательный тест на COVID-19.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на работников китайской похоронной отрасли и экспертов сообщило, что крематории по всему Китаю оказались переполнены. К этому привел резкий рост числа заболевших коронавирусом в Китае, сообщает агентство.