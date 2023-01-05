Протесты в Казахстане: Генпрокурор ответил на вопрос о 20 тыс. террористов

// Владимир Третьяков/AP

CentralAsia (KZ) - Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов ответил на вопрос о 20 тыс. террористов во время январских протестов в стране, передает Tengrinews.kz.

«Разная информация поступала, в том числе и такая. По действиям правонарушителей нам тогда казалось... Разная информация поступала, в том числе и от граждан, что зарубежные преступники есть, в том числе говорили на иностранных языках - на кыргызском, узбекском, на разных», - сказал Асылов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Он отметил, что у общества также появилось ощущение, что все нападавшие были террористами.

«Все лица, совершившие террористические акты, считаются террористами. Необязательно ему с бородой или с автоматом бегать. Даже многие правоохранительные органы, когда расследовали, мне задавали вопрос: где эти террористы? И у общества такой же вопрос появился.

Террористы официально не заявляли, что они террористы. По всем их действиям, когда они нарушали, сжигали, брали акимат, мы считаем, что они совершили террористический акт, и, естественно, террористами их считаем», - добавил генпрокурор.

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