Генпрокурор Казахстана назвал бывшего главу КНБ Масимова главным организатором январских протестов

CentralAsia (KZ) - После завершения пленарного заседания мажилиса на брифинге генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов ответил на вопросы журналистов.
Журналисты уточнили у Берика Асылова, кто же все-таки главный организатор январских беспорядков.
«То есть, Масимов главный организатор, правильно? Да или нет, по версии следствия», - спросили журналисты.
«Можно сказать да», - ответил генеральный прокурор.
В целом, добавил он, подготовка к госперевороту велась, попытка госпереворота была.
«Основные организаторы, как уже сказал, возбуждено уголовное дело в отношении первых руководителей КНБ – Масимова и его заместителей» - подчеркнул генпрокурор.
Отвечая на вопрос, замыкается ли звено на Масимове, или за ним еще кто-то стоял, Асылов заявил: «На сегодня следствие продолжается, я еще раз говорю: оно в особо секретном режиме проходит. На этот вопрос после завершения уголовного дела мы полностью ответим».
Отмечается, что во время своего выступления на заседании Берик Асылов заявил, что экс-глава КНБ Карим Масимов скомандовал покинуть здания департаментов КНБ 5 января 2022 года.