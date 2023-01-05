Генпрокурор Казахстана назвал бывшего главу КНБ Масимова главным организатором январских протестов

Карим Масимов

CentralAsia (KZ) - После завершения пленарного заседания мажилиса на брифинге генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов ответил на вопросы журналистов.

Журналисты уточнили у Берика Асылова, кто же все-таки главный организатор январских беспорядков.

«То есть, Масимов главный организатор, правильно? Да или нет, по версии следствия», - спросили журналисты.

«Можно сказать да», - ответил генеральный прокурор.

В целом, добавил он, подготовка к госперевороту велась, попытка госпереворота была.

«Основные организаторы, как уже сказал, возбуждено уголовное дело в отношении первых руководителей КНБ – Масимова и его заместителей» - подчеркнул генпрокурор.

Отвечая на вопрос, замыкается ли звено на Масимове, или за ним еще кто-то стоял, Асылов заявил: «На сегодня следствие продолжается, я еще раз говорю: оно в особо секретном режиме проходит. На этот вопрос после завершения уголовного дела мы полностью ответим».

Отмечается, что во время своего выступления на заседании Берик Асылов заявил, что экс-глава КНБ Карим Масимов скомандовал покинуть здания департаментов КНБ 5 января 2022 года.

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