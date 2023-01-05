экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Граждане Узбекистана, РФ, Кыргызстана и Таджикистана фигурируют в делах о январских протестах в Казахстане, - генпрокурор РК
Продолжение: МИД КР категорически отрицает какую-либо причастность граждан Кыргызстана к январским беспорядкам 2022 года в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Граждане Узбекистана, России, Кыргызстана и Таджикистана фигурируют в делах о январских событиях в Казахстане, сообщил на заседании мажилиса генеральный прокурор РК Берик Асылов.

«Подозреваемыми в участии в массовых беспорядках и других преступлениях также признаны иностранцы. Среди них – граждане Узбекистана, России, Кыргызстана и Таджикистана», - сказал Асылов.

Он указал, что среди задержанных также восемь приверженцев деструктивных религиозных течений.

Асылов уточнил, что по делам о январских событиях осуждено 573 человека, в их числе два дела – по фактам совершения терактов.

По словам генпрокурора, на данный момент установлено 18 организаторов массовых беспорядков. Дела в отношении 13 из них уже в суде.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com