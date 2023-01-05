Граждане Узбекистана, РФ, Кыргызстана и Таджикистана фигурируют в делах о январских протестах в Казахстане, - генпрокурор РК

CentralAsia (KZ) - Граждане Узбекистана, России, Кыргызстана и Таджикистана фигурируют в делах о январских событиях в Казахстане, сообщил на заседании мажилиса генеральный прокурор РК Берик Асылов.

«Подозреваемыми в участии в массовых беспорядках и других преступлениях также признаны иностранцы. Среди них – граждане Узбекистана, России, Кыргызстана и Таджикистана», - сказал Асылов.

Он указал, что среди задержанных также восемь приверженцев деструктивных религиозных течений.

Асылов уточнил, что по делам о январских событиях осуждено 573 человека, в их числе два дела – по фактам совершения терактов.

По словам генпрокурора, на данный момент установлено 18 организаторов массовых беспорядков. Дела в отношении 13 из них уже в суде.

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