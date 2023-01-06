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Япония снова окажет значительную поддержку сектору здравоохранения Монголии

CentralAsia (MNG) -  Некоторые заболевания, которые нельзя лечить в Монголии, будут диагностировать в Японии и получать медицинскую помощь.

По итогам визита президента Монголии в Японию в декабре 2022 года стороны будут поддерживать взаимовыгодное сотрудничество в области здравоохранения и медицины и активно сотрудничать в деле оздоровления граждан обеих стран.

Меморандум подписали заместитель главы Офиса президента Уйлстөгөлдөр Алтанхуяг и президент японской медицинской группы Tokushukai Medical Group Хигасиуэ Шиничи.

В рамках национального движения «Здоровый монгол» стороны будут сотрудничать по следующим направлениям:

  • Создание Центра сердечно-сосудистой хирургии на базе Третьей государственной центральной больницы и оснащение его оборудованием;
  • Обучить монгольских врачей правильной диагностике и лечению заболеваний, которые не могут быть диагностированы в Монголии;
  • Некоторые заболевания, которые невозможно вылечить в Монголии, можно диагностировать в Японии, получить медицинскую помощь и пройти обучение у японских специалистов.

Японская медицинская группа Tokushukai Medical Group будет нести полную ответственность за необходимое финансирование в размере до шести миллиардов иен.

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