Япония снова окажет значительную поддержку сектору здравоохранения Монголии

CentralAsia (MNG) - Некоторые заболевания, которые нельзя лечить в Монголии, будут диагностировать в Японии и получать медицинскую помощь.

По итогам визита президента Монголии в Японию в декабре 2022 года стороны будут поддерживать взаимовыгодное сотрудничество в области здравоохранения и медицины и активно сотрудничать в деле оздоровления граждан обеих стран.

Меморандум подписали заместитель главы Офиса президента Уйлстөгөлдөр Алтанхуяг и президент японской медицинской группы Tokushukai Medical Group Хигасиуэ Шиничи.

В рамках национального движения «Здоровый монгол» стороны будут сотрудничать по следующим направлениям:

Создание Центра сердечно-сосудистой хирургии на базе Третьей государственной центральной больницы и оснащение его оборудованием;

Обучить монгольских врачей правильной диагностике и лечению заболеваний, которые не могут быть диагностированы в Монголии;

Некоторые заболевания, которые невозможно вылечить в Монголии, можно диагностировать в Японии, получить медицинскую помощь и пройти обучение у японских специалистов.

Японская медицинская группа Tokushukai Medical Group будет нести полную ответственность за необходимое финансирование в размере до шести миллиардов иен.

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