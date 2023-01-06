Флагманские авиаперевозчики Монголии и Турции подписали код-шеринговое соглашение

CentralAsia (MNG) - Флагманский авиаперевозчик Монголии, MIAT Mongolian Airlines и флагманский авиаперевозчик Турции, Turkish Airlines подписали код-шеринговое соглашение. Об этом сообщает

Подписанное соглашение между двумя флагманскими перевозчиками позволит обеим авиакомпаниям обеспечить большую гибкость выбора для своих пассажиров на прямых рейсах между Монголией и Турцией, а также на дальнейших рейсах с пересадкой через Стамбул.

MIAT Mongolian Airlines и Turkish Airlines используют свои соответствующие сети, чтобы максимизировать возможности для путешественников.

В рамках этого сотрудничества Turkish Airlines будет предлагать Улан-Батор в качестве маркетингового перевозчика на рейсах, выполняемых MIAT Mongolian Airlines, в то время как пассажиры MIAT Mongolian Airlines смогут добраться до многих пунктов назначения в Европе и США через обширную сеть Turkish Airlines.

Эта взаимная договоренность позволит TK и OM обеспечить бесперебойную связь для своих пассажиров. Turkish Airlines будут использовать свой код «TK» на рейсах, выполняемых MIAT Mongolian Airlines между Улан-Батор и Стамбул. Точно так же MIAT Монгольские авиалинииMIAT Mongolian Airlines будут размещать свой код на рейсах Стамбул-Улан-Батор, а также на 10 пунктах за пределами Стамбула, выполняемых Turkish Airlines.

Испольнительный директор MIAT Mongolian Airlines г-н Мөнхтамир заявил: «Это важная веха в сотрудничестве обеих компаний. Соглашение предоставит клиентам обеих авиакомпаний более широкий выбор и возможность подключения. Turkish Airlines — важная авиакомпания с широкой сетью маршрутов, и сотрудничество с такой элитной авиакомпанией — большая привилегия для нас».

Испольнительный директор Turkish Airlines г-н Билал Экши заявил: «Оба флагманских перевозчика укрепили свое тесное сотрудничество, подписав это соглашение о совместном использовании кодов и взаимно увеличив частоту рейсов между Стамбулом и Улан-Батором. В результате больше турецких и монгольских пассажиров смогут посетить эти две уникальные и красивые страны, Турцию и Монголию. Кроме того, мы соединим больше направлений в свете существующих дополнительных пунктов в недавно подписанном соглашении о совместном использовании кодов».

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