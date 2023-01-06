Монгольский миротворец умер от малярии

CentralAsia (MNG) - 5 января Вооруженные силы Монголии сообщили, что монгольские миротворцы заразились малярией во время службы в составе миротворческих сил ООН в Южном Судане.

Из 850 военнослужащих девять заразились и проходят лечение в Монголии. К сожалению, миротворец умер от смертельной болезни после возвращения в Улан-Батор из Южного Судана.

После возвращения из Монголии у миротворцев появились симптомы малярии, и они были госпитализированы. Позже один из военнослужащих скончался в Центральном военном госпитале.

Четвертое подразделение 11-ой смены мотострелкового батальона Монголии, принимавшее участие в миротворческой операции ООН «МООНЮС» в Республике Южный Судан, вернулось домой 21 декабря 2022 года.

Последняя или пятая часть этого мотострелкового батальона вернется в страну 15 января.

Сегодня там несут службу более 850 монгольских миротворцев 12-й смены.

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