Правительство Монголии назначило председателя Национального комитета по возрождению портов

справа: новый министр Булгантуяа

CentralAsia (MNG) - 5 января премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай представил парламенту назначение министра экономики и развития Хурэлбаатара Чимэд членом правительства, заместителя премьер-министра и министра экономики и развития, Чинзорига Содном членом правительства и министром здравоохранения, Булгантуяа Хурэлбаатар в качестве члена правительства, министра Монголии, председателя Национального комитета по возрождению портов и Даваасурэна Цэрэнпил в качестве члена правительства и министра строительства и городского развития.

В соответствии с этим на общем заседании заседания Великого Государственного Хурала были обсуждены вновь выдвинутые кандидатуры на министерские должности, депутаты задали вопросы и выступили с речью. Впоследствии премьер-министр зачитал и представил на заседании парламента, что он издал распоряжение о назначении вышеуказанных лиц членами правительства Монголии и министрами. Назначенные министрами Хурэлбаатар Чимэд, Чинзориг Содном, Булгантуяа Хурэлбаатар и Даваасурэн Цэрэнпил приняли присягу в Парламенте.

Также в связи с назначением новых министров освобождены от занимаемых должностей министр здравоохранения Энхболд Сэрээжав и министр строительства и градостроительства Мөнхбаатар Бэгзжав.

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