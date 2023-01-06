Доходы монгольских киберспортсменов достигли $1,8 млн

CentralAsia (MNG) - По данным esportsearnings.com, 202 монгольских киберспортсмена получили в общей сложности 1,8 миллиона долларов США призовых денег в 279 турнирах и заняли 58-е место в мире.

Монгольская команда STALWARTESPORTS лидирует в мировом рейтинге PUBG Mobile. Это была самая прибыльная игра с 997 тысячами долларов США, что составляет 54,91% от общего дохода монгольских киберспортсменов в 2022 году.

Топ 5 игр Монголии

No Game names Total earnings /overall/ (USD) 1 PUBG Mobile $ 997,566 2 Counter-Strike: Global Offensive $ 603,119 3 Dota 2 $ 182,953 4 VALORANT $ 14,080 5 Call of Duty: Mobile $ 6,666

Сухбат «Экшн» Галцалам

Сухбат «Экшн» Галцалам — самый высокооплачиваемый монгольский игрок с 162 тысячами долларов США в турнирах PUBG Mobile.

«В 2020 году команда IHCESPORTS /Mongolia/ заняла третье место в Чемпионате мира по киберспорту. С тех пор монгольские команды лидируют в Азиатских киберспортивных играх», — сообщает esportsearnings.com. В нашей стране 97 профессиональных геймеров, и их средний возраст составляет 21-23 года. Киберспортсмены имеют право участвовать в соревнованиях, когда им исполняется 16 лет.

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