Доходы монгольских киберспортсменов достигли $1,8 млн

CentralAsia (MNG) - По данным esportsearnings.com, 202 монгольских киберспортсмена получили в общей сложности 1,8 миллиона долларов США призовых денег в 279 турнирах и заняли 58-е место в мире.
Монгольская команда STALWARTESPORTS лидирует в мировом рейтинге PUBG Mobile. Это была самая прибыльная игра с 997 тысячами долларов США, что составляет 54,91% от общего дохода монгольских киберспортсменов в 2022 году.
Топ 5 игр Монголии
|No
|Game names
|Total earnings /overall/ (USD)
|1
|PUBG Mobile
|$ 997,566
|2
|Counter-Strike: Global Offensive
|$ 603,119
|3
|Dota 2
|$ 182,953
|4
|VALORANT
|$ 14,080
|5
|Call of Duty: Mobile
|$ 6,666
Сухбат «Экшн» Галцалам — самый высокооплачиваемый монгольский игрок с 162 тысячами долларов США в турнирах PUBG Mobile.
«В 2020 году команда IHCESPORTS /Mongolia/ заняла третье место в Чемпионате мира по киберспорту. С тех пор монгольские команды лидируют в Азиатских киберспортивных играх», — сообщает esportsearnings.com. В нашей стране 97 профессиональных геймеров, и их средний возраст составляет 21-23 года. Киберспортсмены имеют право участвовать в соревнованиях, когда им исполняется 16 лет.