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Монголия представит сервис блокчейна, чтобы остановить поддельные дипломы

CentralAsia (MNG) -  Блокчейн-сервис готов устранить незаконные лазейки, где происходят поддельные дипломы и кражи интеллектуальной собственности, и положить конец незаконной деятельности по выдаче поддельных дипломов в будущем.

Главное управление образования, Центр образовательных информационных технологий и Corex Ltd. завершили разработку сервиса для регистрации дипломов вузов через блокчейн.

Первый эксперимент был организован при поддержке Госуниверситета Монголии, и на блокчейн были записаны учебные документы около 2300 выпускников школы, окончивших в 2022 году школу.

На сегодняшний день Финансово-экономический университет подписал соглашение о внедрении блокчейн-сервисов, а 13 школ провели встречи и подали заявки. В этом году 5400 студентов из 10 университетов готовятся зарегистрировать свои дипломы с помощью блокчейна.

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