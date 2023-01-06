Граждане 61 стран могут посещать Монголию без визы

CentralAsia (MNG) - В связи с объявлением правительством 2023, 2024 и 2025 годов «Годами посещения Монголии» граждане 34 иностранных государств, которые посетят Монголию на срок до 30 дней, освобождаются от визовых требований в течение этих трех лет. Таким образом, количество стран безвизового въезда в Монголию увеличилось на 34 до 61.

В список таких стран входят 32 высокоразвитые европейские страны, Австралия и Новая Зеландия. Эти государства являются лидерами по количеству граждан, которые приезжают в нашу страну, и это страны, которые получают монгольские визы в электронном виде через систему www.evisa.mn, которая была введена в эксплуатацию в октябре 2021 года.

Список стран, граждане которых будут освобождены от визового режима в 2023-2025 годах для туристов, посещающих Монголию на срок до 30 дней:

Австрийская Республика Королевство Бельгия Венгрия Республика Греция Королевство Дания Королевство Испания Итальянская Республика Латвийская Республика Литовская Республика Королевство Лихтенштейн Великое Герцогство Люксембург Республика Мальта Королевство Нидерландов Республика Польша Республика Португалия Словацкая Республика Республика Словения Финляндия Французская Республика Республика Хорватия Чешская Республика Королевство Швеция Эстонская Республика Королевство Норвегия Республика Исландия Швейцарская Конфедерация Республика Болгария Республика Ирландия Республика Кипр Румыния Королевство Монако Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Содружество Австралии Новая Зеландия

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