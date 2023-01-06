Граждане 61 стран могут посещать Монголию без визы

CentralAsia (MNG) - В связи с объявлением правительством 2023, 2024 и 2025 годов «Годами посещения Монголии» граждане 34 иностранных государств, которые посетят Монголию на срок до 30 дней, освобождаются от визовых требований в течение этих трех лет. Таким образом, количество стран безвизового въезда в Монголию увеличилось на 34 до 61.
В список таких стран входят 32 высокоразвитые европейские страны, Австралия и Новая Зеландия. Эти государства являются лидерами по количеству граждан, которые приезжают в нашу страну, и это страны, которые получают монгольские визы в электронном виде через систему www.evisa.mn, которая была введена в эксплуатацию в октябре 2021 года.
Список стран, граждане которых будут освобождены от визового режима в 2023-2025 годах для туристов, посещающих Монголию на срок до 30 дней:
- Австрийская Республика
- Королевство Бельгия
- Венгрия
- Республика Греция
- Королевство Дания
- Королевство Испания
- Итальянская Республика
- Латвийская Республика
- Литовская Республика
- Королевство Лихтенштейн
- Великое Герцогство Люксембург
- Республика Мальта
- Королевство Нидерландов
- Республика Польша
- Республика Португалия
- Словацкая Республика
- Республика Словения
- Финляндия
- Французская Республика
- Республика Хорватия
- Чешская Республика
- Королевство Швеция
- Эстонская Республика
- Королевство Норвегия
- Республика Исландия
- Швейцарская Конфедерация
- Республика Болгария
- Республика Ирландия
- Республика Кипр
- Румыния
- Королевство Монако
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
- Содружество Австралии
- Новая Зеландия