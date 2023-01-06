Не ест мясо, не ходит в зоопарки. Что известно о новом министре экологии Казахстана?

CentralAsia (KZ) - Сулейменова Зульфия Булатовна назначена министром экологии и природных ресурсов Казахстана, передает пресс-служба Акорды.

Она родилась в 1990 году в Актобе. Окончила Евразийский национальный университет им. Гумилева. Трудовую деятельность начала в 2014 году научным сотрудником отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности.

В 2020-2021 годах занимала руководящие должности в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

С января 2021 года являлась депутатом мажилиса парламента РК VII созыва.

С 14 марта 2022 года занимала должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В одной из передач Зульфия Сулейменова сообщила, что не употребляет мясо, не носит меховые изделия, а также не посещает дельфинарии и зоопарки.

«Я принципиально не ношу мех, не ем мясо. Я считаю, что гуманное отношение к животным должно начинаться с людей, с нас самих. Я не пользуюсь косметикой, которую тестировали на животных, я не хожу в зоопарки, дельфинарии, это мое личное решение», - рассказала она.

Также она рассказывала о том, что носит экологичные кроссовки, при создании которых используется пластик, собранный из мусора со дна океана, пляжей и прибрежных зон.

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