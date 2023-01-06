В домах чиновника монголо-российского АО УБЖД нашли более $2 млн, он арестован

С. Батдөл

CentralAsia (MNG) - Сотрудники отдела криминальной полиции ночью 6 января провели оперативно-розыскную работу по обнаружению и задержанию крупной суммы денег из дома и объектов, у Батдөл, заместителя начальника отдела организации транспорта российско-монгольского совместного АО «УБЖД».

В сообщении говорится, что в 6 местах, принадлежащих заместителю начальника отдела организации транспорта АО УБЖД Батдөл Сэнгээ, проведены обыски и изъято более 7,3 млрд тугриков наличными (примерно $2,12 млн).

Источники сообщили, что он находится под следствием по факту предоставления преференций аффилированным с ним компаниям, по факту обогащения в короткие сроки, получения крупных взяток.

Расследование Департамента криминальной полиции показало, что он приобрел или собирался приобрести большое количество недвижимости на свое имя, свою жену и связанных лиц, а также хранил наличные деньги и иностранную валюту.

Улан-Баторская Железная Дорога является акционерным обществом с равными долями 50:50 взноса участников с Российской и Монгольской стороны в уставный капитал общества. С российской стороны акционером компании являлось «Федеральное агентство железнодорожного транспорта России». ОАО РЖД управляет 50-процентным пакетом принадлежащих России акций Улан-Баторской железной дороги.

5 января премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, представляя новоназначенных министров парламенту, заявил: «Борьба с коррупцией в правительстве будет продолжена. Мы будем бороться с государственными служащими, которые не могут доказать свои доходы чрезмерным потреблением. Будут объявлены государственные чиновники, разбогатевшие благодаря коррупции. Руководители отраслей, связанных с железными дорогами и транспортной логистикой, будьте бдительны. Следующая бомба взорвется».

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