Палата представителей США впервые с 1859 года не смогла избрать спикера с десятого раза

CentralAsia (CA) - Палата представителей Конгресса США не смогла избрать председателя с десятой попытки. В последний раз девять туров голосования проходили в 1923 году, больше — только 1859 году, когда потребовалось 44 тура. По предварительной информации, 11-й тур выборов также провалился.

Лидер республиканцев в нижней палате Кевин Маккарти не может заручиться поддержкой всех своих однопартийцев, хотя они контролируют Палату представителей. В девятом и десятом голосовании он набрал по 200 голосов при необходимых 218-ти. В седьмом и восьмом турах у него был 201 голос. Альтернативные кандидаты от республиканцев не получили значимой поддержки. Маккарти не может получить большинство даже после того, как пошел на уступки.

В Госдепартаменте предположили, что неудачные попытки выбрать спикера палаты могут усугубить опасения по способности конгрессменов выполнять свои обязанности, связанные с нацбезопасностью и внешней политикой. Отсутствие избранного спикера означает, что члены палаты представителей не могут принимать присягу, утверждать комитеты и, следовательно, участвовать во встречах по секретной или конфиденциальной информации с должностными лицами президентской администрации, указывает The Hill.

«Ситуация, при которой конгресс не может функционировать, просто стыдная. Мы — величайшая страна в мире. Как это возможно?», — оценил происходящее президент Джо Байден после шестого голосования.

У Республиканской партии после промежуточных выборов в 2022 году 222 места в Палате представителей. За последние 100 лет спикеры в Палате представителей выбирались большинством в первом же туре. Против Маккарти голосует группа крайне правых республиканцев. Члены Конгресса не могут быть приведены к присяге, пока не избран спикер.