Будущее криптовалюты: Web3 в мире и в Монголии

CentralAsia (MNG) - Будет ли криптовалюта расти, падать или дразнить инвесторов на непредсказуемом пути в обозримом будущем? Сохранит ли Биткойн свою волатильность? Будет ли регулирование играть более значительную роль? Какой тип криптовалюты будет лучшим выбором в наступающем году?

Прогнозов столько же, сколько аналитиков, строящих планы на будущее криптовалюты.

Криптовалюта продолжила свою популярность в 2021 году.

По данным CNBC, у самой известной криптовалюты Биткойн был хороший год. Цифровая валюта выросла почти на 70 процентов с начала 2021 года, в результате чего весь рынок криптовалют достиг совокупной стоимости в 2 триллиона долларов.

Глядя в будущее криптовалюты, если судить по прошлому, инвесторов в криптовалюту ждет захватывающее приключение. 2022 год был ужасным для криптовалют с потерей рыночной стоимости в размере 2 триллионов долларов.

В то время как базовая технология криптографии и блокчейна применима ко всем отраслям и координирующим действиям (в совокупности они являются строительными блоками Web3), эксперименты в сфере финансовых услуг, среди других секторов, не ослабевают. Действительно, в качестве проверки устойчивости цифровых активов и блокчейнов, лежащих в основе финансовых услуг (и других областей мировой экономики), наблюдайте за тем, что делают крупные банки и зрелые фирмы, предоставляющие финансовые услуги, а не за тем, что они говорят.

Хотя самый известный поворот в политике в отношении криптографии и блокчейна принадлежит JPMorgan, они уже не единственные среди крупных финансовых учреждений, использующих Web3. Возможно, так же, как советы директоров и исполнительные команды неохотно взяли на себя свои мандаты в области кибербезопасности и цифровой трансформации, использование криптотехнологий столь же неизбежно, даже если этот термин кажется плохим словом. Несмотря на все свои недостатки, эта технология остается главным действующим лицом в глобальном финансовом мире.

Монгольские эксперты считают, что «2023 год станет годом, когда весь технологический сектор Монголии вдохнет Web 3.0, более подробно определит эту концепцию, претворит ее в жизнь и начнет ее реализовывать».

Например, монгольская криптобиржа idax реализует комбинацию GMT/USDT. Это Steрn, лайфстайл-приложение Web3 с элементами Game-Fi и Social-Fi. Кроме того, на этой бирже представлена ​​маржинальная торговля. Маржинальная торговля — это вариант торговли, который позволяет вам торговать с большим капиталом, чем у вас есть.

С прошлого года токен GAL торгуется на бирже idax.

Project Galaxy — крупнейшая в мире сеть данных сертификации Web3. Основанный на открытой и совместной инфраструктуре, Project Galaxy помогает разработчикам и проектам Web3 повышать свою репутацию и рынок, подтверждая их работу и усовершенствования.

GAL — это собственный токен платформы и основное средство платежа, используемое для обработки управления платформой, оплаты модулей приложений, платежей Galaxy Oracle Engine и Galaxy Credential API, а также цифровых учетных данных.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения