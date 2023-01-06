Принц Гарри рассказал об убийстве им 25 талибов во время службы в Афганистане

Принц Гарри в Афганистане, 2013 г.

CentralAsia (CA) - Во время служебной командировки на юге Афганистана в 2012-2013 годах герцог Сассекский Гарри убил 25 участников террористического движения «Талибан». Об этом член британской королевской семьи рассказал в своих мемуарах Spare («Запасной»).

«Я поставил перед собой цель с первого дня (командировки) никогда не ложиться спать с какими-либо сомнениями в том, правильно ли я поступил… стрелял ли я в «Талибан» и только в «Талибан», без мирных жителей поблизости. Я хотел вернуться в Великобританию со всеми своими конечностями, но еще больше я хотел вернуться домой с неповрежденной совестью»,— написал принц Гарри в своей книге, отрывок из испанского издания которой приводит The Telegraph.

Внук Елизаветы II признался, что число в 25 убитых талибов его не смущает, но и «не удовлетворяет». Он рассматривал членов террористической организации как «злодеев», которых необходимо было уничтожить до того, как они смогли бы убить «славных парней». Талибов герцог Сассекский считает «врагами человечества», ответственными за одно из самых страшных преступлений в истории.

В 2006 году принц Гарри окончил Королевскую военную академию в Сандхёрсте, а в 2008 году тайно воевал в афганской провинции Гильменд на протяжении 10 недель. Он также принимал участие в боевых операциях в Афганистане с сентября 2012 по январь 2013 года. Тогда, как писал The Guardian, он признался, что убивал повстанцев с ударного вертолета Apache.