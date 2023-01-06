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Состоялся обмен мнениями об укреплении оборонного сотрудничества между Монголией и США

CentralAsia (MNG) -  Министр обороны Монголии Сайханбаяр Гурсэд 5 января принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Монголии Ричарда Буангана.

В ходе встречи министр обороны Сайханбаяр Гурсэд поздравил посла Ричарда Буангана и атташе по вопросам обороны посольства США в Монголии полковника Брайана Харта и обменялся мнениями о текущем состоянии отношений между двумя странами и оборонном сотрудничестве, а также будущих направлениях.

Стороны также договорились о дальнейшем укреплении оборонного сотрудничества.

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