В период аномальных морозов в Узбекистане будут вводиться отключения электричества

CentralAsia (UZ) - В период аномальных морозов в Узбекистане вновь будут вводиться кратковременные отключения электричества, сообщает Минэнерго страны.

Власти Узбекистана разработали ряд мер по обеспечению стабильной работы энергетического сектора во время наступления аномальных морозов на будущей неделе. Главным приоритетом будет снабжение электричеством, газом и углем населения и социальных объектов.

В период холодов будут сохранены ограничения на работу газонаполнительных компрессорных станций для автомобилей. Также будет резко сокращен объем поставок природного газа крупным производственным предприятиям.

Еще одно направление – сокращение поставок электричества крупным объектам в энергосистеме, за счет этого 11-12 млн кВт/ч электроэнергии будут направлены на потребление населения.

«В целях предотвращения крупных аварий, которые могут произойти в энергосистеме, для равномерного обеспечения всех потребителей электроэнергией будут введены краткосрочные ограничения на основании графиков, утверждаемых по согласованию с органами местного самоуправления», – отметили в Минэнерго.

Также министерство подчеркнуло, что предприятия электросетей не должны превышать установленное графиками время отключений электричества, то есть оставлять население без света более двух часов.

Для обеспечения стабильной работы тепловых электростанций и теплоцентралей в сутки им будет направляться в среднем 49 млн кубометров природного газа. Кроме того, на сегодняшний день для работы станций создан резерв в 90 тыс. тонн мазута и 280 тыс. тонн угля. При этом объем суточной поставки угля потребителям будет увеличен с 5000 до 8000 тонн.

Для оперативной ликвидации возможных аварий в газо- и электросистеме создано более 1000 специальных круглосуточных бригад.