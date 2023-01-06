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В посольстве Великобритании напомнили, что установили дипломатические отношения с Монголией 733 года назад

CentralAsia (MNG) -  В этом году исполняется 60 лет дипломатическим отношениям Монголии и Великобритании.

Дипломатические отношения между Монголией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии (СК) были установлены 23 января 1963 года.

Соединенное Королевство было первой западной страной, установившей дипломатические отношения с Монголией, среди других 24 стран, которые имели дипломатические отношения с Монголией.

Монголия имеет давние дипломатические отношения с Великобританией, насчитывающие 60 лет, а их начало отмечено в истории еще в 13 веке. 5 января 1290 или 733 года назад посланник Аргун-хана, правителя Ильханства, посетил Эдуарда I в Англии и передал письмо монгольского хана. В своем ответе английский Эдуард I выразил готовность полностью поддержать Аргун-хана. Об этом напомнило посольство Великобритании в Монголии на своей странице в Twitter.

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