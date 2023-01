В посольстве Великобритании напомнили, что установили дипломатические отношения с Монголией 733 года назад

CentralAsia (MNG) - В этом году исполняется 60 лет дипломатическим отношениям Монголии и Великобритании.

Дипломатические отношения между Монголией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии (СК) были установлены 23 января 1963 года.

Соединенное Королевство было первой западной страной, установившей дипломатические отношения с Монголией, среди других 24 стран, которые имели дипломатические отношения с Монголией.

Монголия имеет давние дипломатические отношения с Великобританией, насчитывающие 60 лет, а их начало отмечено в истории еще в 13 веке. 5 января 1290 или 733 года назад посланник Аргун-хана, правителя Ильханства, посетил Эдуарда I в Англии и передал письмо монгольского хана. В своем ответе английский Эдуард I выразил готовность полностью поддержать Аргун-хана. Об этом напомнило посольство Великобритании в Монголии на своей странице в Twitter.

🇲🇳 🇬🇧 Diplomatic relations between Mongolia and the United Kingdom in the modern era were established 6️⃣0️⃣ years ago. However, there are records that our historical ties date back to the 13th century. pic.twitter.com/WAShmvCUiY