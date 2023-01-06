экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане в выходные ожидается резкое понижение температуры
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 7 – 9 января ожидаются сильные снегопады, метели и резкое понижение температуры, сообщает «Казгидромет».

«Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты, несущие осадки преимущественно в виде снега, продолжает медленно смещаться на восток, сохраняя неустойчивый характер погоды практический на всей территории страны, с которым сохраняются снегопады, на востоке Казахстана – сильный снег, а на юге осадки в виде дождя и снега, в горных районах – сильные осадки. По территории республики прогнозируются метели, гололедные явления, на западе и юге – туманы», - сообщают синоптики.

7 января с запада страны начнет смещаться холодный Арктический антициклон, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха на западе, затем и на остальной территории страны. В центре страны ожидается до 20-28 мороза, на северо-западе, севере республики – до 25-33 мороза, на востоке – до 5-13 мороза, а на юге страны – до 0-10 мороза.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com