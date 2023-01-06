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В Улан-Баторе появятся электрические мусоровозы

CentralAsia (MNG) -  Исполнительный директор АО «Корпорация развития Улан-Батора» Н. Баярчимэг, глава Негосударственной организации, служащая обществу «Монгольской национальной ассоциации по переработке» и национальный советник по отходам Д. Батжаргал подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации проекта «Улучшение управления отходами в городе Улан-Батор» через общественно-частное партнерство.

В рамках меморандума стороны договорились о совместном выполнении конкретных работ, таких как внедрение новых технологий и инновационных решений в сфере переработки отходов, обновление управления логистикой, разработка цифровой системы перевозки мусора и использование в эксплуатации мусоровозов с электрическим приводом.

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