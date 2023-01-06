МИД Таджикистана: «Таджикистанцы не причастны к январским беспорядкам в Казахстане»

CentralAsia (TJ) - Министерство иностранных дел Таджикистана отрицает причастность граждан страны к событиям января 2022 года в Казахстане.

«Граждане Республики Таджикистан не причастны к массовым беспорядкам января 2022 года в Казахстане», - говорится в заявлении ведомства.

В таджикском МИД отметили, что факты участия граждан республики в казахстанских беспорядках не нашли своего подтверждения.

«Информируем, что таджикская сторона не получала по официальным каналам от казахстанской стороны сведений о фактах участия граждан страны в упомянутых событиях. Более того, после циркуляции в СМИ информации со ссылкой на органы прокуратуры Казахстана дипломатические и консульские представительства Таджикистана в Казахстане обратились в соответствующие структуры страны пребывания и данные факты не нашли своего подтверждения», – говорится в заявлении МИД.

Это заявление стало ответом на слова генпрокурора Казахстана Берика Асылова, который 5 января на заседании в парламенте сказал, что в январских беспорядках участвовали и таджикистанцы.

«Подозреваемыми в участии в массовых беспорядках и других преступлениях также признаны иностранцы. Среди них - граждане Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана», - сказал Асылов.

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