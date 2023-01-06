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Кыргызстан в рейтинге Global Firepower по военной мощи вошел в Топ-107. Какие места заняли страны Центральной Азии?

CentralAsia (KG) -  Вооруженные силы Кыргызстана заняли 107-е место из 145 в рейтинге военной мощи 2023 года портала Global Firepower (GFP). В прошлом году Кыргызстан занимал 90-е место.

Согласно данным GFP среди стран Центральной Азии, Узбекистан занял 62-е место (ранее занимал 55-е место), Казахстан – 63-е место (ранее 64-е место), Туркменистан – 82 (ранее 83-е место), Кыргызстан – 107 и Таджикистан – 120 (ранее 111-е место). Отмечается, что Афганистан занял 114-е место (ранее 118-е место).

Первые три строчки рейтинга заняли США, Россия и Китай. Также в первую десятку вошли Индия, Великобритания, Южная Корея, Пакистан, Япония, Франция и Италия.

Последние три строчки рейтинга достались Молдове, Бенину и Бутану. Украина поднялась на 15-е место. Прежде Украина занимала 22-е место в этом списке.

Приведенный рейтинг Global Firepower использует более 50 индивидуальных факторов для определения индекса мощи данной страны (PwrIndx) по категориям, варьирующимся от военной мощи и финансовых показателей до материально-технических возможностей и географии.

Собственная формула рейтинга позволяет небольшим, более технологически продвинутым странам конкурировать с более крупными, менее развитыми странами, а специальные модификаторы в виде бонусов и штрафов применяются для дальнейшего уточнения ежегодного списка.

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