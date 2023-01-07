Китайско-монгольский торговый центр откроется через 1018 дней

CentralAsia (MNG) - Китайско-монгольская приграничная торговая зона Эрээн-хото в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая вот-вот откроется после закрытия на 1018 дней. Погранпереход откроется в 08:00 8 января 2023 года.

С общим объемом инвестиций 350 миллионов юаней (около 52,5 миллионов долларов США) и площадью около 100 000 квадратных метров торговая зона в городе Эрээн-хото охватывает широкий спектр деловых операций, включая приграничную торговлю, логистику и электронную коммерцию, среди другие трансграничные бизнес-услуги.

Город Эрээн-хото в автономном районе Внутренняя Монголия Китая находится всего в 9 км от Замын-Ууда в аймаке Дорноговь на юго-востоке Монголии, где правительство Монголии строит зону свободной торговли. Эрээн-хото является крупнейшим центром железнодорожного и автомобильного сообщения между Китаем и Монголией и, как таковой, является жизненно важным стратегическим местом в приграничном сотрудничестве между двумя странами.

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