Монголия с 8 января требует отрицательные тесты на COVID-19 у всех прибывающих из Китая

CentralAsia (MNG) - С 8 января Пекин отменяет требование о ПЦР-тестировании на коронавирус для всех прибывающих лиц после въезда, но тест, сделанный за 48 часов до прибытия из Монголии, все равно понадобится.

Признано целесообразным придерживаться принципа равного обращения с гражданами обеих стран при поддержании режима инфекционного контроля. Китайская сторона потребует монгольские граждане, прибывающие в Китай, должны пройти ПЦР-тестирование за 48 часов до отъезда.

И Монголия потребует от путешественников из Китая предъявлять отрицательный результат теста на ковид, сделанного менее чем за 48 часов до прибытия.

Лица, прибывающие в Монголию из КНР, должны пройти ПЦР-тестирование за 48 часов до прибытия. В случае отрицательного результата они смогут въехать в Монголии без запроса кода здоровья в посольстве или консульстве при заполнении таможенной декларации о состоянии здоровья.

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